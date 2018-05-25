Total выходит из крупнейшего газового проекта Южный Парс-11, объемы добычи на котором составляют рекордные 20 млрд куб. метров газа в год. Для французской компании это означает колоссальный убыток, который может достигать $6–10 млрд. Причиной столь невыгодного для Total шага стал выход США из соглашения по снятию санкций с Ирана. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критически отзывался о ядерной сделке с Тегераном и считал, что она наносит ущерб интересам США. Однако я полагаю, что Total поторопилась с отказом от упомянутого сотрудничества, поскольку Трамп может договориться о новой сделке с Ираном, поскольку в других случаях уже вел себя подобным образом. Выход из проекта негативно скажется на капитальных затратах Total, что повлечет за собой падение выручки в течение четырех лет на 1–2%, или на $1,5–2,5 млрд.

Американский СПГ, безусловно, получат выгоду от этого решения французского нефтегазового гиганта в краткосрочной перспективе. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Однако существует некоторая вероятность того, что долю в этом контракте получит "Газпром". Благодаря хорошим отношениям с Ираном и Турцией российская газовая компания способна создать один из самых больших газовых узлов в регионе. За счет этого выручка "Газпрома" в сегменте дистрибуции газа могла бы вырасти на $660 млн, или на 1,17% от текущего уровня.