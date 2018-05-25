Сегодня рынки золота и серебра подрастают в результате усиления геополитической нестабильности на Корейском полуострове, а также снижения доходностей облигаций в результате смягчения риторики представителей ФРС в ходе последнего заседания.

Вышедшие вчера статистические данные по рынку труда и недвижимости в США показали рост безработных и падение продаж первичного жилья, что напрямую связано с ростом процентных ставок. При этом от представителей ФРС США всё ещё слышатся заявления о возможности трёх повышений ставки в этом году и продолжения повышений в следующем, особенно при усилении инфляции.

Запасы в ETF-фондах драгоценных металлов не изменились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE подросли, объёмы торгов средние. Курс юаня к доллару США укрепился.

Цены на золото после отказа Д. Трампа от встречи с лидером КНДР подросли к сильному уровню сопротивления $1305, после чего показывают небольшое снижение. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1300-1290, уровни сопротивления – $1305-1320.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота выросли к уровню $16,73. Отношение золота к серебру составляет 78,30 пункта. Отношение платины к серебру составляет 54,58 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,61-16,45, уровни сопротивления – $16,83-17,07.

Цены на платину в корреляции с динамикой рынка золота вырастали к уровню $914, после чего понизились к уровню $911. Спред между золотом и платиной составляет $395,5/унция. Спред между платиной и палладием расширился до $65,5/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $906-878, уровни сопротивления – $915-935.

Цены на палладий вновь снижались к уровню $965, после чего восстановились до уровня $972 в корреляции с динамикой фондового рынка США. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $958-936, уровни сопротивления – $998-1021.