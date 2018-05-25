К середине торгового дня в пятницу российский рубль теряет вес в парах с иностранными валютами. С одной стороны, усилившиеся продажи в нефти оставляют сырьевую валюту без опоры. С другой – доллар на мировой арене снова переходит в наступление. В результате гринбэк к настоящему времени стоит 62,01 руб. (+0,7%). Евро торгуется по 72,55 руб. (+0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 28 мая, составляют 61,66 руб. за американскую валюту и 72,11 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 16 и 11 копеек соответственно.

Сектор нефти находится в зоне серьезных продаж. Баррель североморского сорта Brent падает на 2,4% и стоит $77,06. За бочку легкой техасской нефти WTI на рынке предлагают $69,28 (-2%). Судя по всему, здесь сработал технический фактор – после пробоя отметки $75,25 за баррель продажи усилились. Теперь, впрочем, можно говорить о том, что «медведям» открыта дорога к $75 за баррель, если день закроется около текущих значений.

Новости от ПМЭФ не производят на валютный рынок ровным счетом никакого влияния – заявления касаются или общего состояния экономики РФ и отдельных проектов, или глобальных планов. Единственное, что могло иметь значение для рубля, заключалось во вчерашних комментариях главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ключевую ставку не предполагается повышать. Но и тут инвесторы остались равнодушны: ничего нового в таких заявлениях нет.

Доллар США закроет торги пятницы в коридоре 61,80-62,30 руб., а евро – в пределах 72,30-72,95 руб.