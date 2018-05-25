Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели пытался расти, при этом снижение курса основной пары на форексе с уровня 1,180 до 1,167 доллара за евро вносила свой вклад.

Основным ориентиром для курса рубля оставались нефтяные котировки, которые пытались закрепиться на психологически значимом уровне 80 долларов за баррель. Налоговый период и словесные интервенции, прозвучавшие на ПМЭФ, также поддержали рубль, даже когда нефть в конце недели пошла вниз.

В результате, "американец" по итогам рабочей недели вечером в пятницу почти не менялся около уровня 62,2 рубля, а евро терял около 80 копеек до 72,5 рубля.

Рубль попытался вырасти

Рубль начал торговую неделю уверенным ростом против основных резервных валют. Приближение пика майского налогового периода задавало тон укреплению рубля. Совокупный отток ликвидности оценивался аналитиками более чем в 1 триллион рублей. Экспортеры спешили продавать валюту по высокому курсу для исполнения обязательных платежей в бюджет РФ.

Стоимость нефти оставалась при этом неподалеку от ключевой отметки 80 долларов за баррель, что также поддерживает курс рубля. Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая, в свою очередь, способствовали игре на повышение ценовых уровней на товарных рынках, в том числе и нефтяном.

Так, американский министр финансов Стивен Мнучин в прошлое воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

Нефтяные "быки" обыгрывали также иранскую тему. Госсекретарь США Майк Помпео представил ряд требований, которые Иран должен выполнить, прежде чем США согласятся на новое ядерное соглашение с Тегераном. Вашингтон намерен ввести "самые жесткие санкции в истории", если Исламская республика не выполнит эти требования, пригрозил он.

Наконец, снижение добычи нефти в Венесуэле также толкало вверх котировки черного золота, а прошедшие на этом фоне президентские выборы в этой стране лишний раз привлекли внимание участников рынка к этой проблеме.

Однако с середины недели рубль стал корректироваться вниз после достижения максимумов за месяц-полтора. Коррекция рынка нефти, который не смог закрепиться выше ключевой отметки 80 долларов за баррель, добавила поводов для коррекции российской валюты.

Рынок нефти удивился неожиданному росту запасов "черного золота" в США на прошлой неделе — на 5,8 миллиона баррелей — до 438,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 1,57 миллиона баррелей.

Кроме того, ОПЕК+ задумался о сворачивании сделки по сокращению добычи нефти. Избыток коммерческих запасов нефти в мире сократился и в настоящий момент близок к нулю, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. В связи с этим постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение, добавил он.

Общий фон на финансовых рынках ухудшился после новостей о том, что президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня. Это понизило аппетит к риску на глобальных рынках и к рублю, в частности.

Впрочем, в конце недели определенную поддержку рублю оказывали словесные интервенции. Так, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России не намерен резко и сильно повышать коэффициенты риска по валютному кредитованию для банков, а планирует постепенно создавать стимулы для дальнейшей девалютизации. При этом ситуация на финансовых рынках РФ выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем на других развивающихся рынках, оценила она.

Пришли новости и с ПМЭФ. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что Россия сохраняет приверженность курсу на свободную торговлю и свободное перемещение капитала.

Наконец, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что денежно-кредитная политика Банка России остается умеренно жесткой, есть люфт для снижения ставки.

Прогнозы

Рубль продолжает демонстрировать некоторую отвязку от нефтяных котировок. Когда они росли выше 80 долларов за баррель, рубль не спешил за ней, и рублевая цена барреля подскакивала в район 4,95 тысячи – максимума за несколько лет. Теперь, же, когда нефть сползала в район 76,5 доллара, рубль также не спешил падать, и рублевая цена барреля сползла до 4,75 тысячи, корректируя переоцененность против черного золота.

Таким образом, есть надежда, что рубль сохранит позиции, даже если нефть более активно пойдет вниз.

Между тем, налоговый период мая и шлейф от него могут поддержать курс рубля в ближайшее время.