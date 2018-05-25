Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы показывали разнонаправленную динамику, отступив от максимумов дня. К 17.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,43% до 2303,95 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,48%, до 1167,96 пункта, оказавшись под давлением ослабления рубля.

Рубль к вечеру был в минусе против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялись выше 62 руб, а пара евро/рубль стремилась к 72,5 руб.

Торги на фондовых биржах США начались небольшим снижением основных индексов, которые недавно показали разнонаправленную динамику и изменялись в пределах 0,4%. В лидеры роста вышли бумаги высокотехнологичного сектора. Под давлением же оказались акции нефтегазового сектора, которые дешевели вслед за коррекцией цен на нефть.

Макроэкономические данные показали снижение числа заказов на товары длительного пользования в США в апреле на 1,7%, в то время как ожидалось их сокращение на 1,4%. Месяцем ранее показатель вырос на 2,7%. Индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае, по окончательным данным, упал с 98,8 пункта до 98 пунктов (ожидалось 98,8 пункта).

На биржах Европы также наблюдались пессимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 недавно потерял примерно 0,6% вслед за продажами на нефтяных площадках. Ранее в течение дня индикатор пребывал на положительной территории.

Нефтяные котировки под вечер ускорили падение и теряли 2,5-3% в рамках коррекции после роста последних месяцев. В качестве основного повода для продаж послужили новости этой недели о возможном увеличении нефтедобычи ОПЕК для компенсации ее снижения в Иране и Венесуэле. Данный вопрос, как ожидается, будет рассмотрен на июньском заседании картеля. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка может отчет Baker Hughes о динамике нефтяных буровых установок.

С технической точки зрения при закреплении котировок Brent ниже отметки 77,50 долл перед ними откроется потенциал падения в район 75 долл. Цены на нефть WTI при этом могут нацелиться на поддержку 67,50 долл.