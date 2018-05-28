В пятницу, 25 мая, индекс Мосбиржи пытался достичь более высоких уровней, и позитивный внешний фон этому очень даже способствовал. Однако вскоре ситуация стала ухудшаться, снижение нефтяных котировок обрело «отвесный» характер. Из-за этого индекс Мосбиржи стал уходить вниз и отскочил к закрытию торгов. В итоге его рост был умеренным.

Говоря о корпоративном секторе, не могу не отметить, что гораздо лучше рынка были акции «Новатэка» (они, к слову, выросли почти на 7% и обновили свой исторический максимум). Такой значительный рост произошёл из-за того, что появилась информация о покупке Total 10% в проекте «Артик СПГ-2» у «Новатэка». Также хорошо себя чувствовали металлургические компании — «ММК», «Норильский никель», «Русал» и «Северсталь». Кроме того, значительно выросли акции «Мечел», «Алросы» и «ИнтерРАО». А аутсайдерами пятничных торгов стали «Татнефть», «Магнит», «Сбербанк» и некоторые акции электроэнергетического сектора — «Русгидро» и «ФСК ЕЭС».

Нефть марки Brent к закрытию сессии обновила двухнедельный минимум и опустилась до 76$ за баррель (в данный момент еще ниже). Считается, что это произошло из-за заявлений министров энергетики России и Саудовской Аравии на Петербургском международном экономическом форуме. Речь велась о том, что предположительно на июньской встрече участников ОПЕК+ будет принято решение увеличить добычу нефти во втором полугодии 2018. Да и рост индекса доллара (обновлен полугодовой максимум) сыграл свою роль в падении нефти. В целом, выходящие на этой неделе в США новости не вызывали на рынке каких-либо бурных движений. Кажется, даже к своеобразным высказываниям Трампа все участники рынка уже привыкли.

Что ж, пора переходить к тому, что нас ждёт на этой неделе.

Существующая у доллара поддержка на уровне 61 по-прежнему работает. Возможно, на этой неделе он снова попытается штурмовать отметку 63. Предположительно это случится во второй половине недели, так как заседание ФРС США, на котором ожидаемо должна быть повышена процентная ставка, уже на носу. Кстати, я также жду некоторой волатильности из-за этого события, ведь риторика то смягчается, то ужесточается. Поэтому сейчас только ленивый не обсуждает, какой же будет политика ФРС США во второй половине года. Но это совсем не помеха для роста индекса доллара. Напомню, что уже 94 фигура осталось позади. Считаю, что по ближайшему фьючерсу на доллар должна быть позиция «лонг».

Что касается нефти марки Brent, то я прогнозирую, что снижение будет продолжаться. Объясню, почему: приближается июньское заседание ОПЕК+, как только нефть достигла отметки 80, появились разговоры о том, что можно смягчать ситуацию. И тут уж нефть пошла вниз. Ведь живущий ожиданиями рынок не будет неподвижно стоять на одной отметке (80) и уповать на сказанное на заседании. Инвесторы начали фиксировать прибыль заранее. Если смотреть от максимума, уже наметилась коррекция — примерно в 3$. К слову, чисто технически может быть откорректирована последняя волна роста (от 71 до 80, половину волны уже откорректировали). Если «медведи» будут в выигрыше, то следующей целью, возможно, станет отметка 73. Июньский фьючерс почти истёк, поэтому, по моему мнению, снижение затронет уже июльский фьючерс.

Возвращаясь к российскому рынку, замечу, что особой популярность сейчас пользуются акции компаний, где дивидендная доходность равна 7% или же превышает эту величину. Это, например, «ФСК ЕЭС» и «Ростелеком» (привилегированные акции). При хорошем раскладе от текущих цен эти эмитенты могут подорожать порядка на 10% примерно за 1,5 месяца. Но «широким фронтом», на снизившейся нефти, рынок вряд ли будет расти.