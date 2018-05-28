В пятницу, 25 мая, торги по рублевым парам завершились ростом. Рубль подешевел к иностранным валютам на фоне обвала нефтяного рынка. Цена на нефть сорта Brent упала на 3,5%, до $76,09. Курс доллара вырос до 62,34 руб., курс евро – до 72,75 руб.

Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы ослабить ограничения поставок. Повышение уровня добычи может составить до 1 млн баррелей в сутки. Также давление на нефтяной рынок оказал отчет нефтесервисной компании Baker Hughes. За минувшую неделю количество буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 15 шт., до 859 единиц.

В понедельник, 28 мая, на торгах в Азии цена на нефть упала на 1,57%, до $75,02. Поддержка на отметке $76,45, пройдена. Ближайший целевой уровень для нисходящей коррекции находится на уровне $73,32. После него покупателям откроется дорога к $70,80. Коррекция началась, и она будет усиливаться.

Учитывая, что налоговый период завершился, то на фоне снижения нефтяных котировок ослабление рубля усилится с открытия торгов на Московской бирже. По моим оценкам, курс доллара должен открыться в районе 62,90 руб., курс евро – в области 73,20 руб.

Напомню, что 10 мая по рублевым парам образовались ценовые разрывы (гэпы). Поскольку российская валюта осталась без поддержки, то покупатели валюты постараются их закрыть на текущей неделе. По доллару США покупателям нужно закрыть разрыв 62,58 – 63,23 руб. «Евробыкам» придется закрыть гэп 74,50-75,00 руб.