Рынок нефти продолжает падение. К утру понедельника, 28 мая, баррель североморской нефти Brent теряет 1,7% и стоит $75,14. Цель на уровне $75 за баррель мы обозначали несколько дней назад, ситуация совершенно закономерная и потому довольно пугающая для тех, кто ранее набрал длинных позиций в ожидании бурного роста к $100 за баррель через «волнорез» на отметке $80.

На смену положительным для «быков» фундаментальным факторам приходят другие, более сильные в моменте — и они уже благоприятны для «медведей». Так, Россия и Саудовская Аравия, основные «стратеги» ОПЕК+, обсуждают вероятность увеличения суточной добычи черного золота на 1 млн баррелей. Это может означать, что соглашение картеля в том виде, о котором нам было известно до этого, больше не будет работать. Формально, оно функционирует до конца текущего года, но с ростом добычи точечно смысл в нем просто исчезнет. Учитывая, что США много недель подряд наращивают добычу нефти, на рынок со временем вернутся излишки нефтяного предложения.

Министр энергетики РФ Александр Новак, конечно, ситуацию прокомментировал и сказал, что о цифрах речи не идет, все переговоры носят предварительный характер и тому подобное, но эта информация вполне «бьется» с тем, что говорила Москва ранее: что к середине года хорошо бы прекратить соглашение ОПЕК+ досрочно.

Техническая картина торгов по нефти марки Brent демонстрирует, что после пробоя уровня $75 за бочку инвесторам откроется дорога в сторону $73-73,50 за баррель. При этом текущее снижение пока не смотрится избыточным, учитывая, насколько бурным был предыдущий рост.