По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись разнонаправленно на фоне резкого снижения нефтяных котировок. Энергетический индекс S&P 500 в пятницу упал более чем на 2,5%.

Индекс широкого рынка S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones потеряли по 0,24%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,12%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на пять базисных пунктов и составила 2.97%.

Сегодня биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня поминовения (Memorial Day).

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 3,13%, закрывшись на отметке $76,34. Одним из поводов для столь резкого падения послужил безоткатный рост, происходивший в последние две недели, на пути которого встал мощный технический уровень $80, пройти который, после нескольких попыток "быкам" так и не удалось.

В субботу министр энергетики Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ в июне рассмотрят возможную корректировку сокращения добычи нефти, где одним из вариантов может быть выход картеля и его союзников на уровни добычи, которые были оговорены при достижении соглашения в конце 2016 года в Вене, тем не менее точные цифры возможной корректировки Новак не сообщил.

В то же время и российский и саудовский министры считают, что увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ будет постепенным и начнется не раньше третьего квартала текущего года.

В свою очередь по информации агенства Reuters со ссылкой на неназванные источники, для охлаждения рынка одним из вариантов может стать снижение уровня выполнения сделки с 152% в апреле всего лишь до 100%.

В настоящий момент основными поддержками по Brent выступают уровни $75 и $72,45.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,54% и закрылся на отметке 2306,57 п. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2290 п., проход которой по-прежнему создает риски усиления продаж. Для возврата к росту игроки должны закрепиться над отметкой 2310 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 116000 п. при закреплении под которой инструмент может потерять от 2000 до 4000 пунктов, сопротивление стоящие на пути возврата к росту расположено на уровне 118000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,28, снизившись на 1,11% по отношению к доллару США.

Российская валюта окончательно закрепилась в диапазоне 60-65, где на фоне регулирования монетарными властями шансы на ее выход в диапазон 55-59 появятся только после полной или частичной отмены бюджетного правила, если новый кабинет правительства решит направить деньги, которые сейчас используются для удержания выше обозначенного коридора, на финансирование проектов, призванных президентом ускорить экономический рост. А пока искусственная девальвация рубля приносит дополнительные дивиденды только экспортерам и бюджету, ослабляя позиции ритейлеров, в особенности работающих с импортом.

На мой взгляд, подобный перекос, при сохранении цен на нефть выше $65, в перспективе должен быть нивелирован. В противном случае подорожание бензина при стагнирующем потребительском спросе может подтолкнуть ритейлеров к повышению цен, что в свою очередь приведет к превышению обозначенной ЦБ верхней границы инфляции в 4%.