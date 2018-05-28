В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг наблюдались разнонаправленные изменения котировок. Коррекция вниз на рынке энергоносителей, во многом связанная с ожиданиями постепенного ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+, негативно отразилась на интересе инвесторов к российским бумагам в целом, однако спрос в горнодобывающем сегменте сохранялся. Так, ММК (MAGN) подорожал на 2.2%, Мечел (MTLR) – на 2.1%, Норникель (GMKN) – на 1.9%, Северсталь (CHMF) – на 1.7%. Лучше рынка выглядел Новатэк (NVTK) – акции компании подорожали на 6.7% после выхода сообщений об участии французской Total в проекте Арктик-СПГ 2 и просьбе о либерализации экспорта газа, с которой глава Total обратился к президенту РФ.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Абрау-Дюрсо (ABRD) подорожали на 6.7%, ЧТПЗ (CHEP) – на 4.7%, Южуралникеля (UNKL) – на 4.3%, корпорации Иркут (IRKT) – на 3.3%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, сегодня торги в США не проводятся по случаю Дня поминовения. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня динамика индекса РТС может остаться под давлением неблагоприятной обстановки на рынке энергоносителей – фьючерсы на нефть Brent приближаются к отметке $75 за баррель (на 6% ниже уровня закрытия, зафиксированного всего три торговых сессии назад).

Кроме того, усиление политической неопределенности в Италии после отказа президента страны утвердить новый состав правительства создает риски для фондового рынка еврозоны.

Вместе с тем, активность нерезидентов сегодня, по всей вероятности, будет низкой из-за выходных в США и Великобритании. С позиций технического анализа, несмотря на закрытие ниже уровня 1170 пунктов по индексу РТС, пока нет достаточных оснований, чтобы диагностировать выход из консолидации.

Если закрепление ниже уровня 1170 пунктов все же состоится, станет возможным заметное движение вниз.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в области выше 62.0 по паре доллар-рубль. Давление динамики цен на нефть на курс рубля отчасти компенсируется приостановкой укрепления доллара США к корзине мировых валют.