В продолжение пятничных новостей с международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сегодня «Ведомости» рассказали о возможном уточнении планов правительства по финансированию новых майских указов. На повестке вновь оказался ненефтегазовый маневр – повышение НДС (до 20%) в обмен на сокращение страховых взносов – только в этот раз, без второй части. За счет данной меры на горизонте 6 лет правительство рассчитывает привлечь до 2 трлн руб. из недостающих 8 трлн руб.

Оценить эффект переноса более высокой ставки НДС на инфляцию и монетарную политику весьма непросто. С одной стороны, увеличение НДС на 2пп и отмена льготных ставок (10%) может привести к резкому повышению цен на товары и услуги. С другой, практика денежно-кредитного регулирования призывает отстраниться от разовых эффектов повышения налогов и контролировать лишь вторичные ценовые последствия и отклик инфляционных ожиданий. В этой связи, даже ускорение инфляции на 1.0-1.5 пп по итогам пересмотра налоговой ставки не должны изменить среднесрочной риторики Банка России.

Тем не менее, достаточно быстрые изменения приоритетов правительства становится дополнительным фактором неопределенности для краткосрочной политики Банка России. На наш взгляд, пока это не выглядит непреодолимой угрозой для нашего прогноза о понижении ключевой ставки на 25 бп 15 июня, но может повлиять на траекторию ключевой ставки в 2п’18.