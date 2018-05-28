Испания может стать еще одной болезненной темой для еврозоны и евровалюты – помимо всех остальных. Премьер-министру Испании Мариано Рахою может быть объявлен вотум недоверия, который впоследствии способен обернуться необходимостью сложить с себя полномочия вместе с действующим кабинетом министров. Проблема заключается в скандале вокруг коррупционного дела.

На прошлой неделе суд в Испании признал виновными в отмывании денег и мошенничестве 29 человек, так или иначе связанных с «Народной партией», чьим лидером является Рахой. Саму партию обязали выплатить штраф, Рахой был призван к даче показаний. Это и стало основанием для разговоров о недоверии премьер-министру. Сам Мариано Рахой подчеркнул, что останется в премьерском кресле положенный ему четырехлетний срок, а «Народная партия» обжалует судебные решения и снимет с себя тень финансовых преступлений.

Разговоры вокруг коррупционных скандалов заново актуализируют тему с независимостью Каталонии, которая вроде бы затихла до поры до времени. Каталонские волнения могут снова напомнить о себе, только теперь речь пойдет о глобальном недоверии действующей власти и, возможно, увеличенной финансовой нагрузке на регион. В таком виде у оппозиции больше шансов быть услышанной.

Для евро ситуация в Испании является риском дополнительного снижения. Утро в понедельник основная валютная пара евро/доллар торгуется с повышением около $1,1713 за единицу европейской валюты, удаляясь от пятимесячного «дна», обновленного на прошлой неделе. Однако по мере того, как испанская история с партией власти будет развиваться, восстановление евро будет спотыкаться о всевозможные риски. В таком свете потенциал укрепления пары евро/доллар ограничивается областью сопротивлений $1,1745-$1,1750.