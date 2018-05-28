Сегодня наступил срок последнего в этом месяце налогового платежа – налога на прибыль. Мы полагаем, что в текущем месяце он будет достаточно высоким (до 450 млрд руб.). Этот платеж может стимулировать сегодня спрос на аукционе репо под залог ОФЗ, в пятницу сократились как банковские депозиты, так и корсчета банков в ЦБ. Потенциал дальнейшего сокращения ограничен, практически весь объем банковских депозитов в Центробанке соответствует депозиту, размещенному в ходе аукциона на семь дней в середине прошлой недели. Некоторый объем может быть взят с корсчетов банков в ЦБ, которые пока превышают 2,0 трлн руб., но кредитные организации вряд ли будут готовы значительно сократить их. К тому же в этом месяце росли отчисления на спецсчета в ЦБ, на которых размещаются обязательные резервы. Это является признаком того, что банкам придется также наращивать и средний уровень корсчетов, поддерживаемый в течение месяца. Это также ограничивает использование средств с корсчетов для налоговых платежей.

Казначейство наращивает объем кредитования банков. График проведения как депозитных аукционов, так и аукционов репо не меняется, но Казначейство увеличивает объем предоставляемого фондирования. Так, лимит на депозитном аукционе сроком на 35 дней повышен до 250 млрд руб., а на срок 91 день – до 140 млрд руб. Одновременно Казначейство готово предоставлять в рамках аукциона репо сроком на 7 и 35 дней по 200 млрд руб. (сверх ежедневного лимита в 400 млрд руб.). В целом, если предположить, что на всех аукционах лимит на этой неделе будет выбираться (правда, это крайне маловероятно), задолженность банков перед ведомством вырастет более чем на 1 трлн руб.

С другой стороны, Казначейство не меняет пока лимиты на валютных депозитных аукционах, средства по-прежнему предоставляются на срок 12 дней, объем предложения оставлен на уровне 0,5 млрд руб.

Наращивание рублевого фондирования может быть связано с отставанием фискальных расходов от доходов. Потенциал увеличения кредитования в валюте также имеется, средства в валюте у Минфина растут за счет проводимых интервенций.