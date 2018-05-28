Российская валюта начала новую торговую неделю с консолидации, после чего вышла в небольшой минус против иностранных валют. Упавшие цены на нефть не дают рублю возможности воспользоваться отступлением доллара, который перешел к умеренной технической коррекции.

В пятницу цены на черное золото резко просели и остаются на отрицательной территории, несмотря на частичное восстановление. Давление в сырьевом сегменте будет сохраняться до тех пор, пока рынок не отыграет перспективы увеличения добычи ОПЕК+ вследствие потенциального пересмотра условий сделки на фоне ликвидации избыточных мировых запасов и ожидаемого падения производства в Иране и Венесуэле из-за санкций со стороны Вашингтона. Соответственно, пока настроения на рынке нефти будут оставаться негативными, шансов на рост рубля не будет.

Что касается долларового фактора, на этом фронте сохраняются медвежьи риски для нашей валюты. Текущий откат «американца» носит локальный характер и обусловлен в основном техническими факторами. Бычий тренд остается в силе и может укрепиться, если заявленные на этой неделе экономические данные из США укажут на дальнейший рост активности и, соответственно, укрепят ожидания рынков относительно более агрессивного ужесточения политики ФРС. В этом контексте главным релизом станет блок статистики по рынку труда, где игроков традиционно будут интересовать показатели зарплат в качестве барометра инфляции.

В краткосрочной перспективе не исключены некоторые попытки восстановления рубля в случае ослабления давления на нефть. Однако об устойчивом и полноценном укреплении «деревянного» пока говорить не приходится.