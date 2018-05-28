Во вторник, 29 мая, Газпром нефть представит отчетность за 1к18 по МСФО. Несмотря на умеренные операционные показатели, мы ожидаем относительно хорошие финансовые результаты в основном за счет благоприятной макроэкономической конъюнктуры – по нашим расчетам, EBITDA должна вырасти приблизительно на 5% к/к, чему способствует сокращение убытков по курсовым разницам и прочих убытков. Заметной реакции рынка на публикацию результатов мы не ожидаем, поэтому в отношении акций компании подтверждаем рекомендацию Держать и прогнозную цену 5,10 долл., что предполагает полную доходность на уровне —2%.

Благоприятная макроэкономическая конъюнктура, умеренные операционные показатели. По нашему мнению, позитивный эффект от улучшения макроэкономической конъюнктуры (цена Urals за период поднялась на 4,1 долл./барр.) будет почти полностью нейтрализован снижением добычи на 1,7% до 12 млн т, и переработки на 1,3%, а также неблагоприятными тенденциями на российском рынке нефтепродуктов. Мы прогнозируем рост общей выручки за отчетный период приблизительно на 1% до 9,5 млрд долл.

Рост EBITDA. Мы полагаем, что затраты в 1к18 росли медленнее выручки, чему способствовало сезонное сокращение коммерческих, общих и административных расходов (по нашей оценке, на 25% к/к) и снижение операционных затрат (на 6% ввиду уменьшения объемов производства и переработки). В итоге наш прогноз предполагает рост EBITDA приблизительно на 5% к/к, до 2,1 млрд долл. К тому же росту прибыли способствует сокращение убытков по курсовым разницам (до 29 млн долл. против 140 млн долл. в 4к17, по нашим расчетам).

Мы прогнозируем рост чистой прибыли на 11% к/к, до 1,2 млрд долл. Это позитивный фактор для будущих дивидендов – хотя и недостаточный, чтобы сделать ставку на дивидендные выплаты, если они останутся на прежнем уровне. По нашим оценкам, в случае выплаты 25% чистой прибыли дивидендная доходность акций Газпром нефти за весь 2018 г. может составить около 4,4%. При капитальных затратах в 1,7 млрд долл. компания должна показать положительный свободный денежный поток в размере 0,4 млрд долл. (до изменений в оборотном капитале).