Цены нефти в последний день прошедшей недели потеряли 3-4%. Далее в понедельник снижение цены продолжилось. В результате потери от недавних максимумов составили более 6%. Так по нефти марки Брент цены от зафиксированных во вторник уровней выше 80 долларов за баррель за несколько дней откатились ниже 75 долларов за баррель. Естественно, что после такого провала можно ожидать корректирующего роста, который собственно уже наблюдается с утра в понедельник.

Однако произошедший провал, скорей всего (уже после ожидаемой восходящей коррекции), станет лишь началом более длительного нисходящего движения. Важной интригой происходящего сейчас снижения нефтяных цен станет степень его влияния на динамику рубля и изменение обстановки на российском фондовом рынке.

Главной причиной резкого снижения нефтяных цен стало изменение настроений основных игроков ОПЕК+ в деле ограничения добычи нефти странами соглашения ОПЕК+. Так, российский министр энергетики Александр Новак заявил, что намерен обсудить со своими партнерами из Саудовской Аравии и другими странами ОПЕК возможность «постепенного восстановления объемов добычи» в рамках полугодового саммита в Вене.

В России уже давно растет внутреннее давление в сторону ослабления квот. Так, глава Лукойла выразил надежду на то, что меры по ограничению добычи будут ослаблены, хотя при этом указал на необходимость сохранения партнерства. Страны ОПЕК тоже активно обсуждают варианты увеличения предложения на мировом рынке. Представители СА говорят о готовности оперативно нарастить производство, если это потребуется для стабилизации рынков. А пока сегодня по факту страны ОПЕК+ перевыполняют обязательства по удержанию добычи в оговоренных рамках. В результате, даже несмотря на быстрый рост добычи нефти в США, сделка ОПЕК+ уже по большей части достигла поставленных целей, обеспечив постепенное устранение профицита предложения нефти на мировом рынке. Главным показателем стало сокращение запасов нефти и выход их к уровням средних пятилетних значений. Собственно это и было целью заключения соглашения об ограничениях добычи нефти странами ОПЕК+.

Аргументом для рассмотрения сценариев постепенного выхода из соглашения стал слишком сильный рост цен, который вывел их на уровни 80 долларов за баррель. Пусть тому были и нерегулярные причины в виде опасений снижения поставок на мировой рынок нефти Ирана и Венесуэлы. Но это лишь дополнительно может сдвинуть мировой баланс в пользу дефицита предложения. Страны ОПЕК+ беспокоит то, что слишком высокие цены начнут угнетать потребителей и в результате слишком быстрой ценовой экспансии страны ОПЕК+ могут получить результатом долговременное торможение роста спроса. Недаром президент главного мирового потребителя нефти – Дональд Трамп уже назвал цены слишком высокими. А страны ОПЕК+ вовсе не хотят подрыва спроса и связанного с этим сильного роста волатильности цен.

Другое неприятное для ОПЕК+ последствие высоких цен уже произошло — в США активно растет буровая активности и продолжается наращивание объемов добычи. В результате конкуренты ОПЕК из США в полной мере пользуются выросшими ценами, в то время как производители в странах ОПЕК+ вынуждены сдерживать свои возможности наращивания добычи.

В результате в недрах ОПЕК+ постепенно вызревает консенсус сохранения сделки по ограничениям добычи, но в модифицированном виде, который бы позволил несколько нарастить добычу. Одним из вариантов корректировки соглашения ОПЕК+ в июне (по словам Новака) является возврат добычи нефти к первоначальным договоренностям в рамках сокращения добычи относительно октября 2016 года. Судя по высказываниям министров энергетики СА и России, на встрече ОПЕК+ в июне может быть принято решение о плавном увеличении добычи нефти. Важным ориентиром возможного среднесрочного движения цены могут быть слова президента РФ о том, что Россию вполне устраивает цена нефти в 60 долларов за баррель, и она не заинтересована в бесконечном росте стоимости энергоносителей.