Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страны ОПЕК, вероятно, плавно повысят добычу во второй половине года, что заставило цены на нефть скорректироваться и растерять почти весь набранный за май рост. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $75. Участники сделки ОПЕК, включая Россию, пришли к выводу, что перебалансировка нефти завершилась в апреле, когда сокращение производства нефти достигло ключевой цели ликвидации глобального излишка.

По нашим оценкам, если страны-участницы Венского договора согласуют в июне повышение производства до 2 млн б/с, то цены на нефть останутся на текущих уровнях выше $75. Объем увеличения до 2 млн способен компенсировать снижение предложения от Ирана и Венесуэлы и удовлетворить растущий спрос мировой экономики. В случае, если страны договорятся о более агрессивном росте добычи, то цена нефти марки Brent может опуститься ниже $70. Однако, договориться о большом повышении будет трудно, так как существует вероятность сопротивления со стороны Венесуэлы. Страна испытывает сложности в управлении и объективно не может нарастить добычу в ближайшее время из-за нехватки инвестиций, поэтому будет настаивать на текущей сделке, чтобы поддержать высокие цены. Против могут выступить и другие участники рынка из-за неясности перспектив такого шага и желания извлечь максимум из растущего тренда.

Учитывая возможное давление со стороны стран-потребителей нефти, особенно США, мы считаем, что цены на нефть значительно выше $80 не продержатся долго. Трамп уже делал громкие заявления о завышенных ценах на нефть и может использовать разные инструменты для давления на арабские страны. Так что у нефтяных стран все больше стимулов плавно увеличивать добычу.