Инвестиционные настроения на финансовых рынках сегодня остаются смешанными. Несмотря на позитивный старт торгов в азиатском регионе, европейские инвесторы сегодня склоняются больше к выходу из рисковых активов. Главный фактор риска сегодня приходит из Италии, где президент страны заблокировал формирование правительства из-за присутствия в нём главного евроскептика на ключевом посту. Похоже, в Италии назревают новые досрочные парламентские выборы, так как альтернативные варианты тоже не наберут нужного числа голосов. Эта тупиковая политическая ситуация в Италии уже с прошлой недели оказывает сильное давление на рынок долга страны. Сегодня утром продажи там приостановились, но спустя несколько часов цены на гособлигации вновь пошли вниз, потянув за собой и курс европейской валюты. Индекс немецкой биржи сегодня снижается на 0.2%, хотя с открытия он рос на 0.7%, а рынок Франции теряет 0.4%.

В Лондоне и США сегодня праздничный выходной, поэтому фондовые рынки там весь день закрыты. В отсутствие зарубежных инвесторов торги на российском фондовом рынке проходят вяло и на пониженных объёмах. Рублёвый индекс Московской биржи в первой половине дня показал скромный рост на 0.15%, при этом валютный РТС снизился почти на 0.3%. Продолжаем следить за очень важным техническим уровнем по рублёвому индексу на отметке 2300 пунктов. Если он не устоит, то риски коррекции вырастут существенно.