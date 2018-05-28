В подельник, 28 мая, высокая волатильность наблюдается в парах с евро. На азиатской сессии курс евро восстановился на 82 пункта, до 1,1728. Спекулянты сначала отработали новость о том, что президент Италии отверг все кандидатуры на пост министра экономики, а партии «Движение 5 звезд» и «Лига» при создании коалиционное правительства претерпели неудачу.

С открытия европейской сессии продавцы отыграли утренние потери, загнав цену под пятничный минимум 1,1648 в ожидании новых выборов в стране.

Из последних новостей стало известно, что президент Италии Серджо Маттарелла принял экономиста Карло Коттарелли и дал ему мандат на формирование национального правительства. Об этом сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти. Если он не сможет получить вотум доверия, выборы пройдут после августа.

Я думаю, что евро оказался под давлением из-за роста доходности 10-летних итальянских облигаций на 7,62%, до 2,64%. На момент написания обзора евро стоит 1,1636. Доллар торгуется в плюсе к франку, канадскому доллару и евро, в минусе – к новозеландскому фунту, австралийскому доллару и йене. Учитывая, что в США и Великобритании выходные дни, то я больше склоняюсь к коррекции курса евро до 1,1670.