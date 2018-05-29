Золото снова оказывается под давлением. Тройская унция драгоценного металла ко вторнику, 29 мая, торгуется по $1297,00 и снижается на полпроцента. По оценкам «Альпари Голд», после непродолжительного, но резкого восстановления цены на прошлой неделе «золотые» котировки оказались под продажами. Драйвер тут прежний — американский доллар, который снова крепнет.

Золото может вернуться в область $1284-1294 за тройскую унцию, если гринбек будет дорожать далее. Накануне пара EUR/USD обновила минимумы с 28 октября 2017 года, впереди цель нового «дна» на отметке $1,1572. Пока евровалюта не в силах зацепиться за сколько-нибудь конструктивный драйвер, программа стимулирования в экономике еврозоны продолжается и не ставится под сомнение, в то время как доллар пользуется спросом на фоне ухудшения мировой конъюнктуры.

Техническая картина торгов золотом демонстрирует, что при пробое промежуточной поддержки на $1290 «медведи» направятся к $1280 через поддержку $1284. Нельзя исключать, что золото коснется майского минимума на $1280 еще раз, если доллар пойдет в наступление. С другой стороны, сейчас более вероятный сценарий консолидации в пределах $1295-1315 за тройскую унцию в связи с рыночными опасениями ухудшения глобальной ситуации на площадках. Тогда золото будет нужно инвесторам для хеджирования рисков и будет дорожать.

Лучшее, что сейчас можно сделать в золоте — это оставаться вне рынка до прояснения ситуации. Думается, что в пределах недели-двух конъюнктура станет более понятной и логичной.