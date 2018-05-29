В понедельник из-за отсутствия заокеанских игроков ведущие европейские индексы снизились на фоне продолжающихся политических проблем Италии и Испании.

Так, немецкий DAX упал на 0,58%, французский CAC 40 потерял 0,61%, биржевые площадки Британии были закрыты в связи с банковским днем.

Несмотря на имеющие место проблемы на юге Евросоюза, Европейский центральный банк видит сохранение устойчивого экономического роста еврозоны. В связи с чем на заседании совета управляющих Европейского регулятора, которое состоится 14 июня, чиновники обсудят дальнейшие шаги по программе QE, в рамках которой возможно будет обсуждаться вероятность продления покупки облигаций на сумму 2,6 триллиона евро после текущего планового этапа, который закончится в сентябре. Таким образом, в текущей ситуации монетарная политика европейского регулятора по-прежнему остается сверхмягкой, где на данном этапе рынки не ждут повышения процентной ставки от ЕЦБ вплоть до декабря.

Сегодня после длинных выходных начнут свою работу американские биржевые площадки, где игроки снова обратят свое внимание на возможность предстоящей встречи Трампа с северокорейским лидером, которая после долгих прелюдий все-таки может состояться 12 июня в Сингапуре.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,36%, закрывшись на отметке $75,30, продолжая отыгрывать заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии о возможной корректировке добычи "черного золота".

В настоящий момент основными поддержками по Brent выступают уровни $74,40 и $72,45.

Из-за длинных выходных в США данные от Американского института нефти будут опубликованы в среду в 23.30 мск.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,2%, закрывшись на отметке 2311,28 п. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2300 п., ближайшее сопротивление расположено на 2320 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 116000 п., при закреплении под которой инструмент может потерять от 2000 до 4000 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 118000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,32, снизившись на 0,05% по отношению к доллару США.

Стоит отметить, что текущее снижение цен на нефть и даже угроза введения очередных санкций со стороны США уже заложены в курс национальной валюты, которая с начала апреля торгуется в диапазоне 60-65, где в настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 62,50, поддержки расположены на 62 и 61,80.