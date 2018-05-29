В понедельник рынок в целом оставался под некоторым давлением наметившейся коррекции вниз по ценам на нефть. Кроме того, присутствие нерезидентов было ограниченным из-за выходных в США и Великобритании. В итоге изменения цен высоколиквидных бумаг оказались разнонаправленными. Мечел (MTLR) подешевел на 1.2%, Сургутнефтегаз (SNGS) на 0.9%, Новатэк (NVTK) – на 0.7%, Татнефть (TATN) – на 0.6%. В плюсе закрылись АФК Система (AFKS, +1.2%), Лукойл (LKOH, +1.0%), Башнефть (BANE, +1.0%), ВТБ (VTBR, +0.8%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подорожали на 3.8%, Юнипро (UPRO) – на 3.2%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 3.2%, Энел Россия (ENRU) – на 2.9%.

В США в понедельник торги не проводились по случаю Дня поминовения, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским индексам также наблюдается коррекция вниз.

Данные технического анализа указывают на возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС после закрытия ниже уровня 1170 пунктов в течение двух торговых дней подряд. Несмотря на снижение доходностей по казначейским облигациям США, на мировом валютном рынке возобновилось укрепление доллара – индекс доллара (DXY) закрепился выше 94 пунктов, что может оказать негативное влияние на спрос на развивающихся рынках акций. На российском валютном рынке в начале торгов возможно «тестирование» отметки 62.5 по паре доллар-рубль.



