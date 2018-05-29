Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением, в диапазоне 2310-2315 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2300, 2290 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2320, 2330 п.

• После нейтрального старта торгов наиболее вероятно продолжение вчерашней консолидации по индексу МосБиржи. Этому способствует достаточно неоднозначный внешний фон.

• Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России может оказать публикация майского значения индекса потребительского доверия в США (17.00 мск.).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.20%) и РТС (-0.23%) завершили торги с незначительным разнонаправленным изменением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение всего торгового дня они также демонстрировали лишь несущественное отклонение. Таким образом, локальный рынок акций продолжил свою пятничную консолидацию, несмотря на сильную просадку стоимости фьючерсов на нефть, которая началась в конце минувшей недели и продолжилась вчера утром.

Стоит отметить, что нехарактерная двухдневная устойчивость основных российских индексов вызывает обоснованные опасения. Возможно, они сумели избежать падения в связи со вчерашним спадом торговой активности нерезидентов, который был связан с нерабочими днями в Великобритании и в США. Скорее всего, в ближайшие дни локальный рынок акций все же отыграет состоявшееся резкое отступление фьючерсов на нефть от своих долгосрочных максимумов. В таком случае индекс МосБиржи способен просесть намного ниже ближайшего уровня поддержки, расположенного в районе 2300 п.

Добавим, что текущий внешнеполитический фон продолжает оставаться стабильно неблагоприятным. В конце прошлой недели Россия отвергла очередные обвинения в причастности к крушению малайзийского авиалайнера на востоке Украины летом 2014 года. В целом же пока не идет никакой речи о существенном потеплении отношений с «коллективным западом».

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером внутридневного прироста вновь выступили бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, +3.82%). Вчера они вышли на третье место по оборотам на Московской бирже. Таким образом, эти ГДР сумели с лихвой отыграть свой недавний дивидендный разрыв в течение двух торговых дней. Значимым среднесрочным позитивом для них остается предстоящее включение в состав фондовых индексов MSCI Russia и MSCI Emerging Markets по итогам полугодовой ребалансировки.

Акции Лукойл (LKOH RM, +0.99%) торговались существенно сильнее рынка на фоне публикации квартальной финансовой отчётности эмитента по МСФО. Чистая прибыль нефтяной компании по итогам 1 квартала увеличилась на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 109.1 млрд руб. Однако столь существенное улучшение указанного показателя состоялось под влиянием неденежного эффекта от курсовых разниц. Без учета этого фактора квартальная чистая прибыль «Лукойла» увеличилась лишь на 13.5%, что соответствует сопоставимому приросту выручки за отчетный период на 13.9% в рублях.

С технической точки зрения в акциях «Лукойла» продолжает развиваться среднесрочное восходящее движение. В случае, если наметившаяся коррекция на нефтяном рынке не примет более угрожающих масштабов, эти бумаги будут иметь хорошие шансы на повышение к ближайшему значимому уровню сопротивления, расположенному в районе 4500 руб.

Акции АФК Система (AFKS RM, +1.21%) и Детский Мир (DSKY RM, —3.52%) продемонстрировали заметное разнонаправленное отклонение на фоне выхода общей значимой для них новости. Указанные бумаги существенно сдвинулись в связи с заявлением крупнейшего совладельца компании АФК «Система» Владимира Евтушенкова о том, что принадлежащий ей контрольный пакет в торговой сети «Детский мир» может быть продан. Указанная сделка стала бы вполне логичным следствием недавнего судебного процесса с компаниями «Роснефть» и «Башнефть», который завершился заключением мирового соглашения и выплатой крупной компенсации в размере 100 млрд руб. Теперь перед компанией АФК Система стоит задача сокращения увеличившейся долговой нагрузки за счет реализации части имеющихся активов.

Заметно слабее рынка торговались бумаги Новатэк (NVTK RM, —0.69%), Магнит (MGNТ RM, —0.48%), Русгидро (HYDR RM, —1.18%), Распадская (RASP RM, —1.39%), ТГК-1 (TGKA RM, —1.86%), Мечел-ао (MTLR RM, —1.17%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное разнонаправленное отклонение в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0.5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0.9%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределённое или смешанное.