Неделя началась с бокового тренда. Лидерами роста в преддверии включения в Индекс MSCI стали акции X5 Retail (+ 3,82%). Лидерами снижения стали акции энергокомпании ТГК-1 (- 1,86%). Торговый оборот был низким в связи с выходным днем в США. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,00 — 62,50.

Из новостей компаний отметим запрос En+ (+ 0,67%), которая направила в правительство просьбу о господдержке. Государство определится с мерами поддержки к июлю. Вероятнее всего, поддержка будет оказана. Предложения En+ отличаются конкретикой, поэтому их легко будет просчитать. Самым спорным, на мой взгляд, можно считать предложение о повышении тарифов на ЖКХ. Однако для промышленных потребителей тарифы действительно могут быть повышены, а также может быть изменена плата за передачу электроэнергии. Новость может иметь негативные последствия для ФСК и Русгидро, но пока нет оснований полагать, что на них ляжет основное бремя расходов. Акции En+ могут спекулятивно отыграть новость ростом.

Сегодня ожидается разнонаправленная динамика. На локальном рынке в центре внимания нет корпоративных событий. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,00 — 63,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2290 — 2320 п.