Среди последних IPO выделяются некоторые размещения в сфере кибербезопасности, финансовых технологий и интернета вещей: из прошедших актуально IPO Carbon Black, среди будущих, если управляющим понравятся показатели, выберем размещение Xiaomi.

Стартапы кибербезопасности – одни из самых стабильных на бирже, потому что Америке предстоит большой рывок вперёд в этой сфере, и хедж-фонды диверсифицируются новыми технологиями. Например, IPO Okta (Nasdaq: OKTA) за немногим более года набрало +205% к цене размещения, IPO ForeScout (Nasdaq: FSCT) за 7 месяцев потяжелело на +38%, IPO SailPoint Technologies (Nyse: SAIL) за полгода подскочило в цене на +105%. На этом фоне несколько особняком смотрится компания из того же сектора Carbon Black (Nasdaq: CBLK), которая за месяц торгов набрала только +21% спокойной доходности, хотя оценивалась с дисконтом к средней для аналогов.

На IPO компания Carbon Black стоила порядка $1,274 млрд, её текущая стоимость около $1,5 млрд, потенциальную стоимость можно видеть в широком диапазоне от $2 млрд (+33%) в течение года. По нашим расчётам, этот же бренд может стоить и $5 млрд, если брать несколько лет и долгосрочные инвестиции либо смотреть стоимость при M&A. В пользу последнего варианта говорит то, что Carbon Black идеально подходит для хедж-фондов, приобретающих потенциальных кандидатов в базу индекса S&P 500. Можно с уверенностью говорить о том, что CBLK – один из первых «единорогов», не имеющих нескольких классов акций, и поэтому идеален на роль будущего соседа (или замены) Symantec в индексе широкой капитализации.

В настоящее время есть несколько возможных поводов купить Carbon Black, и один из них — уникальная технология борьбы с вторжениями через облако с помощью загрузки необычных файлов самыми распространёнными приложениями – главным вызовом для обычных антивирусов. Клиенты Carbon Black включают в себя НХЛ, ЦРУ, минобороны США, 3700 компаний, включая 70 предприятий кибербезопасности, IBM и VMware, которые разом могут исчезнуть только в том случае, если Земля налетит на небесную ось. Следующая отчётность CBLK — 7 июня 2018 года после закрытия торгов.

Тогда же, 7 июня 2018 года, ожидается заявка на IPO в Гонконге от производителя смартфонов Xiaomi. В сфере интернета вещей в этом году мы рады будем возможности предложить клиентам фонда IPO доступ к размещению Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже, делать это будем строго по подписке на фонд. Xiaomi входит в топ-4 крупнейших производителей смартфонов, выручка компании приходится, в основном, на все известные смартфоны, хотя ещё более доходны сервисы, большинство из них широко известны только на территории Китая: облачная служба Mi Cloud, платёжная система Mi Pay, виртуальный оператор Mi Mobile и услуги кредитования.

Первое и главное, что привлекает в Xiaomi, — это 114,6 млрд юаней выручки, которая на 70% объясняется прочными позициями в топ-4 по продажам смартфонов в мире и лидерством в Китае и Южной Азии, на 20,5% — lifestyle-устройствами, и на 9% — интернет-услугами. Второе в том, что за последний отчётный год операционная прибыль выросла в 3,2 раза. Третий повод купить ценные бумаги Xiaomi, в том случае, если их параметры понравятся, заключается в том, что эта компания – лидер по скорости инноваций, на рынке с 2010 года, и в 2018 году компания может войти в топ-3. Четвёртая причина возможного приобретения данных ценных бумаг видится в доступности инноваций по цене. Наконец, пятый элемент спроса на IPO Xiaomi — новаторская маркетинговая стратегия: компания обещает инвесторам ограничить чистую рентабельность уровнем 5% и распределять прибыль сверх этого на демпинг, или снижение цен.

Сегодня Xiaomi может предложить, прежде всего, дешёвые смартфоны с 4G/LTE, и первым из производителей флагманов будет внедрять 5G в нижнем массовом сегменте. Смартфонами от Xiaomi пользуется 4 млрд человек в мире, и к 2022-му г. эта цифра приблизится к 4,8 млрд (+20%), по оценке IDC. Ожидаемая стоимость Xiaomi на pre-IPO может достигать $60-70 млрд, в то время как потенциальная – около $100 млрд.