Как уже не раз было сказано, после прихода к власти президента начинаются подвижки и реформы в финансовом секторе. Не обошли они стороной и ФНС РФ. Владимир Путин заверил граждан, что налоги повышаться не будут, но у чиновников есть и свое мнение, о чем мы постоянно узнаем на знаковых мероприятиях. Вопрос о повышении НДС с 18 до 20% относится к одному из самых острых, наряду с пенсионной реформой (третьей за 18 лет).

НДС относится к косвенным налогам, и его повышение скажется на всех товарах и услугах в России. Достаточно заметить, что в 2017 году нефтегазовые доходы превысили поступления от него на 900 млрд. рублей по большей части из-за переоценки стоимости углеводородов в конце года при общей сумме в 5,9 трлн. рублей (от НДС — 5,1 трлн. рублей). Налог, придуманный Де Голлем, к 60-м годам 20 века оказался очень выгодным для государства, и изменение ставки оказывает серьезное влияние на весь бюджет.

Повышение налога на 2% добавит только в первый год около 500 млрд. рублей и позволит обойтись без крайних мер в пенсионной сфере следующие несколько лет, но повышение ставки снизит конкурентоспособность товаров и услуг России, а также увеличит цены в стране, поднимая инфляцию выше 5% уже в 2019 году. Кроме того, даже при почти полном отслеживании финансовых безналичных потоков фирмы-однодневки и "серый" бизнес снова начнут расти в количестве и размерах проводимых средств.

Если же взять обратную ситуацию — снижение НДС на 2-3%, то здесь снижение прямых поступлений от налога в 500-700 млрд. рублей приведет к активизации экономики и снижении давления на обороты, что позволит собирать те же деньги с уменьшенной ставкой уже к 2020 году за счет увеличения оборачиваемости средств, товаров и услуг в России.