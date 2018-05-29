По итогам торгов 28 мая индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2311,28 п., а РТС снизился на 0,23% до 1167,21 п. Активность на российском рынке была низкой в связи с выходными в Великобритании и США. Российские участники торгов решили не форсировать события без чётких внешних ориентиров, хотя они всё же присутствовали. В Европе разгораются политические кризисы в Италии и Испании, нефть падает два дня подряд, а индекс доллара вновь оказался выше 94 п.

Внутренних новостей также было немного. Совет директоров «Русгидро» (-1,18%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 0,0263335 рублей на акцию. Однако малый размер дивидендных выплат не столь разочаровал инвесторов, как сообщение о докапитализации компании правительством на 13 млрд рублей через дополнительный выпуск акций. «ЛУКОЙЛ» (+0,99%) сообщил о росте прибыли по МСФО в I квартале на 75% до 109,1 млрд рублей. Глава «Фосагро» (+1,76%) Андрей Гурьев заявил, что в текущем году ожидается рост прибыли на 45-50%. С учётом дивидендной политики компании, предполагающей выплату дивидендов в размере 30% или 50% от прибыли, доходность бумаги составит от 5% до 8,6%. Спросом также пользовались бумаги «Русал» (+3,19%) на новостях о формировании нового совета директоров, в который войдут представители предприятий. В лидерах роста и падения также оказались: «Юнипро» (+3,18%), «ЭНЕЛ Россия» (+2,86%), ОГК-2 (+2,22%), «Мосэнерго» (+2,09%), «Полюс» (+1,53%), а также «МРСК Центр» (-2,32%), ТГК-1 (-1,86%), «Распадская» (-1,39%), привилегированные «Татнефть» (-1,24%), «Мечел» (-1,17%). «МРСК Центр» увеличила прибыль по МСФО в I квартале на 22% до 1,919 млрд рублей. Спокойный понедельник может смениться достаточно нервным вторником, когда на рынок вернутся трейдеры из Великобритании и США, которые, вероятно, будут более негативно реагировать на европейские политические кризисы.

Рубль провёл день в узком диапазоне, что также обусловлено отсутствием активности в Великобритании и США. Однако повод для ослабления рубля всё же есть, поскольку нефть Brent уже потеряла около $5 от своих майских максимумов. С другой стороны, рубль почти полностью игнорировал повышение котировок выше $70-75 за баррель Brent. Соответственно, курс может сохраниться в диапазоне 62-63 за доллар. Новости из правительства пока не радуют экономических оптимистов, но вполне обнадёживают бюджетных консерваторов. Появились планы повышения НДС до 20%, что повысит устойчивость государственных финансов, если, конечно, не приведёт к замедлению экономического роста. Особенно «неожиданно» эти новости звучат на фоне обещаний министра финансов А. Силуанова в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, где он заверил всех в отсутствии планов повышения налогов. В любом случае ситуация на отечественном валютном рынке оставалась вполне спокойной в отличие от глобального, где евро и доллар устроили игру в чехарду.

Внешний фон можно назвать слабо негативным. Впрочем, нефть приостановила своё падение и это уже позитив для российских активов. Активность на предстоящих торгах будет выше, чем в понедельник. Вполне вероятно, что отечественные индексы будут отыгрывать негативные тенденции в Европе. С другой стороны, стоит обратить внимание на сырьевые контракты, которые встречают новый день вполне позитивно. Из корпоративных событий дня стоит отметить: дивидендную отсечку по бумагам «Детского мира»; отчёт «Газпром нефти» за I квартал; совет директоров «Россети» рассмотрит вопрос дивидендов, как и советы директоров «Мостотрест» и «Аэрофлот».