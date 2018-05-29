Вчера фондовая Америка не торговалась по случаю праздника, и на этом фоне индекс Мосбиржи подрос на символические 0,2%.

Лучше рынка выглядел ГМК и «Лукойл», и к этим бумагам нужно присмотреться. Нефтяная компания опубликовала отчет за первый квартал по МСФО, в котором отразила рост прибыли на 75%. Вчера бумаги компании завершили торги на отметке 4290 руб за акцию, но если нефть продемонстрирует отскок, то акции могут протестировать сопротивление 4500 руб.

По 12000 руб за акцию мы видим «Норильский Никель», которому может помочь как продолжение восходящего тренда в котировках никеля, так и ослабление рубля.

Сегодня с утра внешний фон нейтральный: американские фьючерсы торгуются около нуля, незначительные 0,3% прибавляет нефть. Нет и никаких важных новостей, способных придать импульс рынку.

Поэтому мы ожидаем нейтрального открытия и таких же как и вчера вялых торгов, по крайней мере до того, как в Штатах откроется фондовая сессия. Пока поводов для выхода рублевого индекса из диапазона 2300-2320 пунктов не видно.

На рубль сегодня перестанет влиять налоговый фактор и вполне вероятно дальнейшее небольшое ослабление российской валюты, тем более что пара евро-доллар нацелилась пробивать очередную важную отметку – 1,16.

Стратегическая цель основной мировой валютной пары – это 1,15, до которой осталось не так много, всего лишь пару дней падения устоявшимися в последние недели темпами. На этом фоне рубль может уйти выше отметки 62,5 руб за доллар.