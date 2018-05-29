Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в отсутствие сильных сигналов после выходного в США. Стабилизирующаяся цена на нефть поддержит стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается нейтральное открытие рынка с незначительным отклонением индекса Мосбиржи в диапазоне 2310-2315 пунктов, ближайшими поддержками останутся уровни 2300 и 2290, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2320 и 2330, оценил Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Стабильный утренний ход торгов "черным золотом" приведет к нейтральному началу торгов рублем на Московской бирже, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 61,7-62,9 рубля, для европейской валюты — 71,7-73,1 рубля, добавил он.

Диапазон колебаний доллара сегодня составит 61,9-62,4 рубля, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Торгов акциями в США в понедельник не было – в стране отмечался День памяти.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,6%, японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,2%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,15%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,3% — до 75,57 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1592 доллара против 1,1624 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне низкой рыночной активности. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,2% — до 2311,28 пункта, индекс РТС снизился на 0,22%, до 1167,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 3 копейки — до 62,32 рубля, евро снизился на 17 копеек, до 72,40 рубля.