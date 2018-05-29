Усиление политических рисков и неопределенность дальнейшей динамики цен на нефть ограничат спрос на рисковые активы. Предстоящие в Италии президентские выборы (в конце этого года или начале следующего) де-факто могут стать референдумом о членстве в ЕС и еврозоне. На Ближнем Востоке (Иран, Израиль) сохраняется напряженность, отношения между США и Китаем остаются под давлением (торговые войны, Южно-Китайское море), а денуклеаризация Корейского полуострова – под вопросом. Кроме того, инвесторы готовят свои портфели к заседанию ОПЕК+ в Вене в июне, на котором может быть принято решение о сворачивании соглашения о сокращении добычи.

США закрыты, Азия в минусе. Азия (Hang Seng —0.15%, Shanghai —0.42%, Nikkei —0.67%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.32%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $75.65 за барр. – ниже открытия.

Вчера американский и британский рынок были закрыты на праздники, поэтому динамика торгов была слабой под влиянием разнонаправленных факторов. Цены на нефть снижались в ожидании завершения сделки ОПЕК+ уже в июне. Слабым противовесом служил относительно успешный ПМЭФ, где азиатские и европейские лидеры продемонстрировали желание работать над улучшением отношений с Россией, что дало надежду на возможность снятия санкций. Кроме того, вопреки ранее сделанным заявлением, Трамп выразил готовность к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня, что сохраняет вероятность заключения мирного соглашения.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-1.32% до $75.3 за барр.), рубль ослаб к доллару до 62.32, РТС (-0.23%), индекс МосБиржи (+0.20%).