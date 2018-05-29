Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в I кв. выросла на 75% — до 109,1 млрд руб., EBITDA выше на 5,7% Чистая прибыль НК ЛУКОЙЛ в первом квартале по стандартам МСФО составила 109,1 млрд рублей, что на 75% выше, чем годом ранее, сообщила компания. В первом квартале 2018 года выручка от реализации составила 1 трлн 630,7 млрд руб., что на 13,9% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года. В первом квартале 2018 года показатель EBITDA составил 219,5 млрд руб. По сравнению с первым кварталом 2017 года показатель EBITDA увеличился на 5,7%.

Результаты ЛУКОЙЛа можно отметить как умеренно-позитивные. Рост выручки компании был обеспечен ростом средней цены реализации, а также повышением в структуре продаж доли продукции более высокого передела. В то же время рост расходов и укрепление рубля не позволили ЛУКОЙЛу существенно увеличить EBITDA, темпы роста показателя были ниже выручки. При этом НК показала хороший рост FCF (на 32,5%) благодаря снижению CAPEX.

На фоне ослабления рубля и роста цен на нефть мы ждем сильных результатов ЛУКОЙЛа по итогам 2-го квартала.