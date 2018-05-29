Мы прогнозируем рекордный рост EBITDA на 68% к/к в отсутствие негативных разовых статей и продолжающегося повышения контрактных цен на газ, что на уровне FCF было нивелировано капзатратами на ключевые проекты.

Газпром представит финрезультаты за 1К18 по МСФО 30 мая и проведет телеконференцию (17:00 МСК) с инвесторами и аналитиками.

— Мы прогнозируем рост выручки на 13% к/к на фоне увеличения объемов реализации газа на 10% (включая рост экспортных объемов на 8% к/к) в сочетании с повышением контрактной цены на газ на 5%.

— EBITDA за 1К18, по нашим оценкам, подскочила на 68% к/к на фоне положительной динамики цен и объемов, при этом отметим, что в 4К17 показатель оказался под давлением решения арбитража Стокгольма, предписывающего Газпрому заплатить около $2.6 млрд Нафтогазу.

— Укрепление евро против RUB (на 2.4% на конец отчетного периода), по нашим расчетам, привело к убытку по курсовым разницам на уровне $0.7 млрд (против практически нулевого убытка в 4К17), что негативно отразилось на чистой прибыли ($5.8 млрд, рост в 1.5 раза к/к).

— На фоне запланированного роста капзатрат в связи с продолжающимся строительством экспортных трубопроводов свободный денежный поток (FCF) с учетом инвестиций в оборотный капитал, скорее всего, окажется чуть выше нуля в 1К18 (был отрицательным в 4К17), несмотря на увеличение скорректированной EBITDA к/к (выплаты Нафтогазу по факту пока не осуществлялись).

— Чистый долг, вероятно, несколько снизился на фоне сильных финансовых показателей.