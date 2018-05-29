Сбербанк (SBER RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 321 руб./акцию) завтра представит финансовые результаты за 1К18 по МСФО. Мы ожидаем, что банк представит сильные результаты – чистая прибыль вырастет на 26% г/г на фоне снижения стоимости риска. Наш прогноз прибыли на 2% выше консенсус-прогноза, поэтому мы ожидаем умеренно позитивной реакции рынка на отчетность. В ходе телефонной конференции нас будет интересовать любая информация об обновленном прогнозе банка на 2018 год, а также эффект перехода на МСФО 9.

Ключевые цифры за 1К18 мы приводим ниже.

По нашему прогнозу, кредитный портфель вырастет на 1% с начала года в 1К18 на фоне сильной динамики розничного портфеля (+4% с начала года, что немного выше рынка). В то же время мы ожидаем, что корпоративный портфель почти не изменится в течение квартала.

По нашей оценке, чистый процентный доход в 1К18 составит 357 млрд руб., что на 6% выше г/г (на 3% ниже консенсус-прогноза рынка) на фоне роста кредитного портфеля. Это предполагает снижение ЧПМ на 0,2 п.п. г/г до 5,6% на фоне переоценки активов в сторону понижения.

Это в сочетании с ростом комиссионного дохода на 18% г/г приведет к росту операционного дохода на 12% г/г до 471 млрд руб. в 1К18 (на 1% ниже консенсус-прогноза рынка).

По нашему прогнозу, операционные расходы за 1К18 вырастут на 2% г/г до 151 млрд руб. (-26% к/к на фоне сезонного фактора), что предполагает отношение расходов к доходам на уровне 32% (что на 2,9 п. п. ниже г/г). Наш прогноз операционных расходов на 3% ниже консенсус-прогноза (и немного более консервативен, чем прогноз неизменных расходов в годовом сопоставлении менеджмента Сбербанка на 2018 г.).

По нашему прогнозу, отчисления в резервы составят 57 млрд руб., что на 15% ниже г/г и предполагает стоимость риска на уровне 1,1%. По нашему прогнозу, отчисления в резервы будут главным драйвером роста чистой прибыли для Сбербанка.

В итоге мы ожидаем, что чистая прибыль за 1К18 составит 211 млрд руб., что на 26% выше г/г, при ROAE на уровне 24,2% (что на 1,1 п. п. выше г/г). Наш прогноз чистой прибыли на 2% выше консенсус-прогноза.