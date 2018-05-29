До заседания ЦБ остается чуть более двух недель (15 июня), а у представителей ЦБ — лишь неделя, чтобы дать сигнал относительно решения по ставке. И вчерашнее интервью К. Юдаевой — хороший повод еще раз проанализировать все аргументы "за" и "против". По ее мнению, ЦБ видит факторы как для сохранения ставки, так и для ее снижения.

Отметим, что конкретные аргументы "за" снижение не называются, упоминается лишь, что они есть. Мы полагаем, что в их числе остается низкая инфляция (ниже цели ЦБ), а также тот факт, что эффект переноса ослабления рубля на инфляцию по факту оказался умеренным, а бюджетная политика (несмотря на амбициозные планы), скорее всего, остается достаточно консервативной (во всяком случае, нет планов по использованию нефтегазовых допдоходов).

Основные же аргументы «против» по-прежнему связаны с резким ослаблением рубля в начале апреля. Мы оценивали негативный эффект от этого для инфляции в 0,2-0,3 п.п. к годовой оценке. Кроме того, вырос страновой риск (CDS стабилизировался на более высоких, чем в марте, уровнях). Не исключено, что инфляционные ожидания также отреагируют ухудшением (данные за май должны быть опубликованы в ближайшие дни). Помимо этих рисков, осторожность ЦБ продиктована неопределенностью относительно дополнительных бюджетных расходов и ситуацией на глобальных рынках.

Пока остается открытым вопрос, как повлияет на решение регулятора ускоренный рост цен на бензин. Пока, судя по комментариям представителей ЦБ, регулятор не считает это серьезным и неожиданным фактором. Вчера директор департамента монетарной политики И. Дмитриев отметил, что повышение цен, наблюдаемое в настоящее время, носит догоняющий характер. По его оценкам, рост топливных цен наблюдается уже в течение длительного периода и отставал от цен производителей. Первый зампред ЦБ К. Юдаева добавила, что, на ее взгляд, пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию. Несмотря на такие оптимистичные оценки, мы полагаем, что регулятор вряд ли сможет проигнорировать такой всплеск цен в последний месяц.

В сравнении с серединой апреля риторика ЦБ, на наш взгляд, смягчилась, но заметно, что она остается очень осторожной. Складывается ощущение, что регулятор предпочтет отложить снижение ставки хотя бы на одно заседание. При этом если данные по инфляции и инфляционным ожиданиям за май, которые выйдут перед заседанием, окажутся позитивными (во что мы пока не верим), это может подтолкнуть ЦБ к снижению ставки.