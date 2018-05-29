Финансовые результаты Газпром нефти совпали с ожиданиями рынка и оказались несколько ниже наших прогнозов. В отчетном периоде компания отразила снижение выручки к предыдущему кварталу на 1% до 521 млрд руб., EBITDA выросла на 3% кв/кв до 123 млрд руб.: рост цен Urals на 8% кв/кв до 65 долл. за баррель был нивелирован ростом экспортных пошлин (+21% кв/кв) и снижением объема продаж нефти. Чистая прибыль компании выросла на 8% до 70 млрд руб.

Капитальные затраты Газпром нефти ожидаемо остались на высоком уровне и составили 72 млрд руб., при этом свободный денежный поток вышел в плюс: 12 млрд руб. против —18 млрд руб. кварталом ранее и —1 млрд руб. годом ранее. Чистый долг удерживается на низком уровне: соотношение чистый долг/EBITDA составило на конец квартала 1,17 против 1,19 по итогам 2017 г.

Добыча на ключевых новых проектах компании (Новопортовское, Приразломное и Мессояха) не изменилась за 3 месяца, но выросла за год на 34% до 3 млн тонн, что соответствует 20% от всей добываемой компанией нефти.

В целом, мы считаем отчетность Газпром нефти нейтральной, хотя мы и ожидали немного более высокого роста EBITDA благодаря ориентации компании на внутренний рынок нефтепродуктов и низкой зависимости от экспортных пошлин, рост которых по итогам квартала был достаточно сильным.