Во вторник итальянские политические проблемы продолжили оказывать поддержку американскому доллару и защитным активам. Спекулянты цепляются за любые негативные новости, чтобы сильнее опустить курс евро. Дело до выборов не дошло, а инвесторы уже стали рассматривать будущий референдум по выходу Италии из Евросоюза и закладывать его в цены.

Из-за невозможности сформировать в стране правительство доходность 10-летних итальянских облигаций поднялась до 3,08% (распродажа гособлигаций).

Участники рынка также следят за событиями в Испании. Там оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия собралась выносить на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Мариано Рахоя. СМИ сообщали, что обсуждение пройдет 31 мая и 1 июня.

В понедельник, 28 мая, курс евро упал по отношению к доллару США на 120 пунктов, во вторник – на 130 пунктов, до 1,1510. С 17 апреля текущего года евро подешевел к нему на 7,27%. За 30 торговых дней падение составило 903 пункта или 30 пунктов в день. Из 30 дней падения шесть дней торги закрывались ростом по курсу евро.

На момент написания обзора евро стоит 1,1556. Цена отскочила от минимума. Покупатели пытаются её вернуть к уровню 1,1590. Ключевая поддержка располагается на уровне 1,1440.

Повторюсь, пока ситуация в Италии и Испании не стабилизируется, воздержитесь от покупок евро и ловли дна. Обострение политического кризиса в еврозоне может загнать евро на уровни, которые никто не ждет.