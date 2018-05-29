Политический тупик в Италии всё больше начинает пугать инвесторов. Уже смело можно делать ставку на досрочные парламентские выборы этой осенью, а значит, фактор риска будет ещё долго преследовать инвестиционное сообщество.

Сегодня, с открытием торгов в Европе начались самые серьёзные распродажи на рынке долга Италии со времён последнего долгового кризиса, который бушевал в Европе в 2010-2012 годах. Вслед за Италией пошла цепная реакция, и инвесторы начали продавать облигации Испании и Португалии, а вот немецкие бонды, наоборот, выступили в качестве защитного актива вместе с американскими казначейскими облигациями. Сегодня утром, за первые три часа торгов, доходность 10-летних облигаций США буквально обвалилась почти на 5% до 2.8%. Также защитными активами выступили сегодня золото, японская иена и швейцарский франк.

По всем фондовым рынкам Европы сегодня продолжились распродажи. Биржевые индексы Германии и Франции падали почти на 2%, в Италии падение достигало почти 3%, но позже котировки частично восстановили потери, когда спекулянты начали фиксировать короткие позиции. Стоит отметить, что ЕЦБ пока стоит в стороне, и от регулятора нет никаких заявлений, а значит, атака спекулянтов точно продолжится. Масла в огонь уже на следующей неделе может подлить и Трамп, начав новый этап эскалации торговой войны между ЕС и США. Не стоит забыть о том, что уже с 1 июня для ЕС вступают в силу повышенные пошлины на экспорт промышленных металлов. Похоже, ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока не вмешается европейский регулятор (ЕЦБ), а кода это произойдёт и что он сможет сделать – пока не понятно, ведь он сам уже в этом году собирался окончательно остановить “печатный станок”.

Рублёвый индекс Московской биржи сегодня в первой половине дня терял почти 1.5%, опускаясь до 2285 пунктов, но спустя несколько часов потери сократились вдвое. Валютный РТС падал почти на 2%, но сократил потери до 1%.