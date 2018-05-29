Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первый квартал 2018 года выросла на 28% — до 213,4 миллиарда рублей с 166,6 миллиарда рублей годом ранее, свидетельствует консенсус-прогноз агентства "Прайм", составленный на основе опроса аналитиков.

Чистые расходы Сбербанка на создание резервов под обесценение кредитного портфеля, по их прогнозу, снизились на 13,5% — до 58,3 миллиарда рублей.

Сбербанк опубликует результаты по МСФО за январь-март 2018 года в среду, 30 мая.

ПРОГНОЗЫ

По расчетам старшего аналитика банка "Уралсиб" Натальи Березиной, Сбербанк в первом квартале получил прибыль в 197,6 миллиарда рублей, рентабельность капитала составила около 23%.

"Мы полагаем, что снижение маржи, которое, как ожидал менеджмент, начнется с 2018 года и которое учтено в нашей модели, началось уже в первом квартале. Согласно нашим расчетам, снижение составит 45 базисных пунктов квартал к кварталу, что для чистого процентного дохода означает сокращение на 6% за квартал. Впрочем, рост кредитования, в первую очередь розничного, все равно должен способствовать росту чистого процентного дохода год к году, по нашим оценкам, на 7%", — отмечает она.

Стоимость риска Сбербанка по итогам первого квартала текущего года, замечает Березина, немного снизится по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и составит 1,4%.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка по МСФО за первый квартал текущего года выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

РИА Рейтинг — 238,5

Газпромбанк — 198,8

"Уралсиб" — 197,6

Bank of America Merrill Lynch — 224,3

Citi — 210,3

Альфа-банк — 211

Прогнозы аналитиков по отчислениям в резервы Сбербанка за первый квартал 2017 года выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

РИА Рейтинг — 54,3

Газпромбанк — 67,9

"Уралсиб" — 70

Bank of America Merrill Lynch — 51,1

Citi — 49,85

Альфа-банк — 57

Эксперты из Альфа-банка ожидают, что отчисления в резервы в размере 57 миллиардов рублей приведут к тому, что стоимость риска будет находиться на уровне 1,1%. "По нашему прогнозу, отчисления в резервы будут главным драйвером роста чистой прибыли для Сбербанка", — уверены они.