29 мая Яндекс презентовал свою «умную» колонку под названием «Яндекс.Станция» на конференции Yet another Conference 2018.

Колонка включает встроенного голосового помощника «Алиса», которая может выполнять различные задачи: включать музыку, рассказывать сказки, заказывать пиццу или озвучивать прогноз погоды. Колонка похожа на зарубежные аналоги, которые никак не представлены в России, поскольку не имеют поддержки русского языка. Рынок СНГ в этом смысле свободный, и Яндекс будет действовать в условиях полного отсутствия конкуренции. Кроме того, Яндекс включил в свой музыкальный сервис скидки на такси, каршеринг, облачное хранилище и бесплатный просмотр фильмов на Кинопоиске, причем все вместе это стоит 169 рублей в месяц. Apple предлагает в России AppleMusic также за 169 руб, но это только сервис музыки, который ничем не отличается от стандартной Яндекс.Музыки, даже по количеству песен. Таким образом, часть российских «яблочных» пользователей, вероятно, уйдет к конкуренту, и это также касается жителей соседних государств.

Яндекс.Станция будет продаваться за 9999 руб., и будет отличаться большей громкостью звучания чем, например, у Amazon Echo и Google Home, и последние, кроме того, не поддерживают русский язык, что определенно скажется на их продажах. На российском рынке также есть и HomePod – умная колонка от Apple, у которой лучше и громче звучание и у нее есть российская версия Siri. Однако кроме как спросить погоду у яблочного голосового помощника ничего нельзя, поскольку в последних обновлениях Apple делал только косметические изменения в Siri и не слишком сильно расширял функционал помощника.

Таким образом, на фоне перетока пользователей к сервисам Яндекса продажи колонки возрастут. Учитывая невысокую стоимость данного девайса, более широкий функционал, чем у конкурентов и большой потенциал на российском рынке, ожидаю, что продажи к концу года достигнут 450 тыс. устройств. Заветную цифру в миллион Яндекс.Станций российская компания, возможно, достигнет в течение первых шести месяцев 2019 года.