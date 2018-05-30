Во вторник, 29 мая, торги по рублю завершились снижением. Он подешевел к доллару США на 49 коп., до 62,81 руб., к евро – на 1 коп., до 72,41 руб. Его ослаблению способствовала дешевеющая нефть и дорожающий доллар.

Против единой валюты рубль устоял на уровне 72,41 руб. Рост пары евро/рубль был сдержанным, поскольку евро находится под давлением из-за усиления политических рисков в Италии и Испании.

Ситуация в Италии накалилась так, что инвесторы стали думать о возможном референдуме о выходе страны из зоны евро. В Испании в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству.

В среду, 30 мая, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,23%, до $75,21 за баррель. На фоне дорожающего доллара давление на нефтяной рынок сохранится, а значит и рубль сдаст позиции иностранным валютам на открытии торгов.

Считаю, что давление на российскую валюту будет нарастать со стороны покупателей. Чтобы долларовые «быки» перешли в наступление, им необходимо закрепиться выше уровня 63,65 руб. за доллар США. Тему санкций никто не отменял. На сегодня моя цель по курсу доллара США находится на отметке 63,35 руб. Полагаю, что покупатели закроют ценовой разрыв (гэп) от 10 мая, а то пытаются его закрыть 19 дней и никак не могут.

В паре евро/рубль боковая динамика сохранится до тех пор, пока не разрешится ситуация в Италии и Испании, или участники не переведут свое внимание на другие события, которые ещё не произошли. Диапазон для колебаний курса евро составляет 72,05 – 73,05 руб.

Поддержкой для рубля сегодня выступят аукционы Минфина РФ, на которых ведомство планирует разместить два выпуска ОФЗ на 30 млрд руб.