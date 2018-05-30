Американские и европейские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию снижением из-за опасений повторных выборов в Италии, грозящих перерасти в референдум о выходе страны из Евросоюза.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,16%, впервые с начала мая опустившись ниже 100-дневной скользящей средней, немецкий DAX снизился на 1,53%, в то время как итальянский индекс FTSE MIB потерял 2,65%.

Нестабильная политическая ситуация на Апеннинском полуострове привела к массированной распродаже акций европейских банков и итальянских долговых бумаг, где доходность 10-летних облигаций превысила 3%, что в свою очередь спровоцировало покупку «более надежных» 10-летних казначейских облигаций США, доходность которых по итогам торгов снизилась на 15 базисных пунктов — до 2,78%.

На данном этапе мы наблюдаем бурю в стакане воды, так как повторные выборы в Италии могут состояться не раньше осени, а подобный политический кризис в стране мы уже наблюдали в декабре 2016 года. Но тогда мировые биржевые площадки находились на более низких уровнях, и игроки не заостряли свое внимание на итальянских проблемах. В текущей же ситуации спекулятивно настроенные фонды ведут игру на понижение на долговом рынке Италии. И если подогреваемая СМИ истерика не прекратится, то в ближайшее время рынки могут столкнуться с проблемой, похожей на греческую сагу восьмилетней давности.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов в отсутствие новостного фона, имеющего значение для рынка «черного золота», прибавили 0,29%, закрывшись на отметке $75,44.

В настоящий момент основными поддержками по Brent по-прежнему выступают уровни $74,40 и $72,45.

Сегодня в 23.30 мск. рынки будут ждать данных по недельным запасам сырой нефти в США от Американского института нефти, которые определят динамику нефтяных цен на старте торгов в четверг.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,57%, закрывшись на отметке 2298 п. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2280 п., ближайшее сопротивление расположено на 2310 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 114000 п., при закреплении под которой снижение может продолжиться к уровню 112500 п., для возврата к росту инструменту нужно закрепляться над уровнем 116000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,81, снизившись на 0,79% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступают отметки 63 и 63,50, поддержки расположены на 62,35 и 61,80.