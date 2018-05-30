Во вторник наблюдалась коррекция вниз по индексу РТС. Опасения, связанные с политической нестабильностью в Италии, заставили инвесторов сократить «аппетит к риску» и сконцентрировать спрос в высоконадежных активах, в то время как на развивающихся рынках преобладали продажи. В итоге акции Магнита (MGNT) подешевели на 1.9%, корпорации Алроса (ALRS) – на 1.8%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.6%, Лукойла (LKOH) и Башнефти (BANE) – на 1.5%. Тем временем в заметном плюсе закрылся Новатэк (NVTK, +2.8%) на фоне возможности возобновления дискуссии о необходимости либерализации экспорта газа.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) подорожали на 2.6%, ТГК-2 (TGKB) – на 2.5%, Детского мира (DSKY) – на 2.4%, группы ЛСР (LSRG) – на 2.1%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 1.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским индексам также продолжается снижение.

Данные технического анализа оставляют в силе возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС после закрепления ниже уровня 1170 пунктов. Внешний фон остается неблагоприятным – на западных фондовых площадках наметился рост волатильности, спред между облигациями развивающихся рынков и развитых (EMBI Global Spread) расширился до значения, максимального с 2016 года, обстановка в сегменте итальянского госдолга остается нестабильной (доходность по двухлетним суверенным бумагам Италии за три дня выросла с 0.5% годовых до 2.7% годовых).

На валютном рынке в начале торгов возможно сохранение тенденции к укреплению доллара США на фоне сокращения «спроса на риск», в течение дня не исключена возможность «тестирования» отметки 63.0 по паре доллар-рубль.



