Пара евро/доллар обновила минимум десяти месяцев и продолжает стремиться вниз. Утром в среду, 30 мая, основная валютная пара торгуется по 1,1543 при вчерашнем минимуме 1,1509. Основной негативной силой в данном случае является итальянский фактор, который толкает евро к новому «дну». Судя по настрою рынка, в паре евро/доллар в перспективе трех месяцев есть множество шансов на движение в сторону 1,10, чего не скажешь о потенциале восстановления к 1,20.

Отсутствие возможностей договариваться поражает Европу все глубже: сначала с проблемами формирования правящей коалиции столкнулась Германия, теперь Италия пришла в политический тупик и становится все ближе к вероятности новых выборов. Учитывая, что в этом случае фигурирует тема «анти-евро» и возможность усиления позиций евроскептиков во главе с несостоявшимся министром экономики Италии Паоло Савона.

В таком состоянии рынок вряд ли будет реагировать на статистику и учитывать расположение технических препятствий: пока итальянский кризис только разрастается, у евровалюты не будет альтернатив движению вниз.

Новые выборы в Италии могут состояться в августе или сентябре — второй вариант предпочтительнее — и до тех пор в паре EUR/USD высокой останется премия за риск, хотя в моменте негатив будет исчерпан. Очень интересно, что будет делать ЕЦБ, который в сентябре должен бы прекратить работу QE: вряд ли он это сделает до того момента, пока ситуация в Италии не стабилизируется. Пока же все остается на своих местах, и при новой возможности «медведи» в паре евро/доллар пробьют 1,15.