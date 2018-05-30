Во вторник преобладала негативная динамика. Лидерами роста стали акции НОВАТЭКа (+ 2,85%). Корректировались после роста бумаги X5 Retail (- 0,82%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,50 — 63,00, ослабление рубля было вызвано снижением цены на нефть до $75 за бар.

Среди новостей рынка и компаний отметим выплату дивидендов Аэрофлотом. Аэрофлот (+ 0,23%) определил размер дивидендов — 12,8 руб. на акцию, что соответствует доходности 9,7%. Это будет сильным спекулятивным драйвером для роста, можно ожидать резкого увеличения котировок. Такой дивиденд инвесторы ожидали бы при цене в 170-180 руб. за акцию. Причиной консервативных настроений инвесторов и падения капитализации является рост цены на нефть, и ожидания того, что Аэрофлот мог не совсем удачно захеджировать топливные расходы, в связи с чем прибыль сократится. Я полагаю, что в этом году компания увеличит объем перевозок на 12%, но предсказать финансовый результат затруднительно.

Ожидаю коррекцию. На локальном рынке в центре внимания нет корпоративных событий. Будет отыгрываться внешний фон, он остается негативным. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,00 — 63,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2290 — 2320 п.



