Мы ожидаем умеренно негативного открытия индекса МосБиржи с понижением до 0.5%, в диапазоне 2285-2290 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2280, 2270 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2300, 2310 п.

После умеренно негативного старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации в ожидании новых внешних сигналов. Ухудшившийся внешний фон все же не столь негативен для того, чтобы российские акции подверглись агрессивным распродажам в первые часы торгов.

Во второй половине дня в Европе и в США выйдет большое количество значимых статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Поэтому привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Стоит обратить внимание, что публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США на этой неделе будет перенесена со среды на четверг.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.57%) и РТС (-1.05%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающая слабость долларового индекса РТС была обусловлена продолжившимся внутридневным ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. В целом же вчерашнее ухудшение настроений на локальном рынке акций соответствовало общемировой тенденции. Основные фондовые индексы в Азии, Европе и в Америке также заметно просели.

Добавим, что заметный внутридневной прирост стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent не сумел удержать участников российских торгов от распродаж. Впрочем, попытка коррекционного отскока нефтяных контрактов от трёхнедельного минимума в конечном итоге потерпела неудачу.

В результате вчерашнего падения индекс МосБиржи закрылся несколько ниже ближайшей «круглой» отметки 2300 п., что стоит трактовать как умеренно негативный технический сигнал. Скорее всего, в ходе предстоящих торгов локальные «быки» и «медведи» продолжат борьбу за закрепление индекса выше или ниже указанного уровня.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние бэквордации величиной в 8.4 п., или 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне существенного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим коррекционным спадом вчера выделились недавние лидеры прироста. Акции нефтяной компании Лукойл (LKOH RM, —1.54%) вновь обновили свой трехнедельный минимум. Публикация позитивной квартальной финансовой отчётности эмитента по МСФО сумела поддержать эти бумаги лишь в течение одного торгового дня. Между тем, чистая прибыль «Лукойла» по итогам 1 квартала увеличилась на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако столь существенное улучшение основного финансового показателя состоялось под влиянием неденежного эффекта от курсовых разниц.

Бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, —3.92%) также растеряли весь свой существенный прирост, наблюдавшийся в минувший понедельник. В целом же они продолжают волатильную консолидацию в границах месячного диапазона, ограниченного отметками 1780-1950 руб. Эти бумаги частично потеряли стимул для среднесрочного повышения после недавнего закрытия реестра акционеров для получения годовых дивидендов. С другой стороны, весомым среднесрочным позитивом для них выступает предстоящее включение в состав фондовых индексов MSCI Russia и MSCI Emerging Markets.

Акции Магнит (MGNТ RM, —1.89%), как и депозитарные расписки Х5 Retail Group закрылись заметно слабее индекса МосБиржи. Очевидно, акционеров торговой сети не порадовало известие о том, что банк ВТБ предоставил ей кредитную линию в размере до 60 млрд рублей. При этом процентная ставка по условиям кредитного соглашения не может превышать 26% годовых, что представляется весьма высоким уровнем.

Мы уже говорили о рисках того, что текущие проблемы ритейлера будут решаться за счет его агрессивного накачивания заемными средствами. Логика развития событий говорит о том, что банк ВТБ может выйти из состава акционеров торговой сети после того, как она сильно увеличит свою долговую нагрузку. Напомним, что на прошлой неделе группа ВТБ уже продала часть принадлежащего ей пакета акций «Магнита» в размере 11.82%. В настоящее время она продолжает владеть 17.28% акций торговой сети.

Акции Новатэк (NVTK RM, +2.85%) в очередной раз обновили свой исторический максимум на повышенных торговых оборотах. Они продолжают отыгрывать известие о том, что французская нефтегазовая компания Total S.A. станет партнером «Новатэка» в добывающем проекте «Арктик СПГ 2» с долей в размере 10%.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, +0.91%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.90%), Северсталь (CHMF RM, +0.26%), Аэрофлот (AFLT RM, +0.23%), Детский Мир (DSKY RM, +2.36%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное понижение в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото не изменились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1.6%. Гонконгский Hang Seng потерял 1.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.