В центре внимания на глобальных рынках остаются политические проблемы в Италии. Учитывая текущую риторику представителей партий «Пять звезд» и «Лига Севера», Парламент Италии вряд ли одобрит предложенную Президентом кандидатуру К.Коттарелли на пост премьер-министра, соответственно, при таком сценарии внеочередные выборы в республике состоятся уже в сентябре. По текущим опросам общественного мнения, скептически настроенные в отношении еврозоны партии (все те же «Пять звезд» и «Лига Севера», которые могут использовать позицию о возможном выходе страны из еврозоны в переговорах для уменьшения бюджетных ограничений) могут получить лучший результат, нежели на последних выборах.

Основное движение на рынках на текущий момент, разумеется, происходит в итальянских активах – доходность двухлетних гособлигаций Италии вчера выросла на 183 б.п. за сутки (максимальный внутридневной рост доходностей с 90-х годов). На текущий момент спред между доходностью десятилетних гособлигаций Италии и Германии составляет 289 б.п. (максимумы с 2013 г.). При этом, разумеется, общий рост нервозности на рынке находит отражение в снижении спроса ко всей группе рисковых активов – MSCI World вчера продемонстрировал снижение на 1,1%, MSCI EM – на 0,9%. В первую очередь под давлением оказываются акции банков (Financial сектор в США вчера потерял 2,5%, а отдельные европейские банки теряли около 5-6%.

Первая половина текущей недели была отмечена отсутствием публикации значимой макроэкономической статистики на рынках, соответственно все основное внимание инвесторов было приковано к событиям в Италии. Безусловно, итальянские проблемы будут оставаться в центре внимания в ближайшие дни, однако, помимо этого, инвесторы будут следить также и за публикацией большого объема макростатистики в Штатах (ВВП в среду, PCE в четверг и данных по рынку труда в пятницу). Блок экономических данных в ближайшие три дня, по большому счету, станет последним блоком сверхзначимой информации для Федрезерва в преддверии июньского заседания.

На фоне общих негативных настроений российские фондовые индексы завершили вчерашние торги снижением на 1,1% по индексу РТС и 0,6% по индексу Мосбиржи. Рублевый индекс сегодня может постараться удержаться в диапазоне 2280-2300 б.п., однако при сохранении негативных настроений на глобальных рынках есть шансы не удержаться на этих уровнях (в таком случае актуальными для индекса становятся цели в районе 2250 б.п.).



