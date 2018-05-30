Пошлины Вашингтона на импорт из Китая во вторник уменьшили индекс S&P 500 на 1,2% до 2689,86 пункта (но +14% в год) при росте Facebook и ЖКХ и Dow 30 на 1,6% до 24361,45 пункта (+18,5% за 12 месяцев) при росте Pfizer на факторе легализации новых методов терапии в Канаде и Coca-Cola после запуска этим брендом второго после Японии алкогольного напитка. Цена золота увеличивалась до $1299,28 за унцию в предвкушении международных переговоров. Цена эталонного сорта нефти Брент понижалась до $75,04 за баррель перед данными по ВВП США. Доходность 10-летних трежерис держалась около 2,82% при спросе на доллар как безрисковый актив, выросший по отношению к основной валюте риска, евро, до 1,1554 на ожиданиях развития Италией идеи экономической автономии от ЕС.

По макроэкономике, вчера США заявили о пошлинах 25% на 50 млрд импорта из КНР, окончательный список товаров под санкциями представят 15 июня, возможный срок введения пошлин при отсутствии договорённости на переговорах — вторая половина июня. Страховка от дефолта Италии выросла до 60%. Завтра данные по ВВП, прогноз ADP по занятости, и прогнозы консервативны. Но макроэкономика – это не всё! Есть ещё точечные длинные позиции по наиболее стабильным ценным бумагам, как среди растущих, так и среди сохраняющих свою стоимость во все времена.

В качестве тестовой идеи, можно рассмотреть бумаги Facebook на Nasdaq с целью $220. Аргументы за покупку включают в себя, во-первых, план производства новых чипов для анализа потоковых видеотрансляций в режиме реального времени; во-вторых, дополнительный спрос крупных корпоративных рекламодателей на фоне охлаждения розничных продаж; в-третьих, активное повышение расценок на рекламу; в-четвёртых, долгосрочный успех уникальных алгоритмов таргетинга по целевой аудитории; в-пятых, недавний запуск масштабного проекта по соотнесению сведений о юзерах с их психологическими и медицинскими показаниями; в-шестых, изменение организационной структуры, целенаправленность работы над коммерциализацией брендовых приложений, от платных смайлов до сервиса по подбору друзей, и может привести к созданию собственной криптовалюты, прежде всего, для оплаты сервиса знакомств; в-седьмых, развитие собственного проекта блокчейн, который поможет Facebook и в облачных вычислениях, и в развитии платёжных инструментов; в-восьмых, решение Верховного суда США о легализации ставок на спорт в казино и на скачках увеличит капитализацию компаний, способных эффективно рекламировать тотализаторы.

Альтернативный кандидат (пока только кандидат, и главный — Фейсбук) – ОПК, включая L3 на Nyse с целью $220. Причины для покупки включают в себя спрос на системы раннего оповещения, сохранение финансирования оборонного комплекса, временное замедление роста госдолга США, захватывающее продолжение переговоров между двумя Кореями, Пекином и Вашингтоном, немыслимость американского государства без оборонно-охранительной функции.

Из новых IPO в сфере интернета вещей, с 7 июня подаст заявку Xiaomi, размещение, прежде всего, в Гонконге. Поводы купить включают в себя 114,6 млрд юаней выручки: 70% смартфоны, 20,5% — lifestyle; рост операционной прибыли в 3,2 раза; возможный выход в топ-3 в 2018 на сочетании доступности и tech; демпинг: обещает результат свыше 5% рентабельности пускать на снижение цен; массовость: 4 млрд пользователей сейчас, 4,8 млрд — к 2022-му (+20%, оценка IDC). Ожидаемая цена на pre-IPO $60-70 млрд, возможная – около $100 млрд.