Российский рынок акций после вчерашнего утреннего падения к закрытию смог отыграть примерно половину потерь. Сегодня ждем нейтрального открытия рынка и дальнейшего следования индекса Мосбиржи за внешними индикаторами, поскольку внутренних идей ни для роста, ни для падения нет.

Американские фьючерсы прибавляют сейчас около 0,3% — не исключено, что и Америка нацелилась отыграть вчерашнее снижение, признаки чего наблюдались уже в последние часы торгов в Штатах.

Нефть вчера предприняла попытку пробить отметку 75 доллара за баррель, но ниже этого уровня последовали уверенные покупки. Сейчас «черное золото» стоит чуть более 75 доллара. Для дальнейшей просадки нефти нужны новые информационные поводы, которых нет. Поэтому более вероятен технический отскок в район 76,5 доллара. Хотя не исключены и очередные попытки протестировать поддержку. Но тренд нефти до конца недели задаст статистика по запасам нефти в США.

Отыграв к закрытию фондовой секции почти все дневные потери, на вечерних торгах рубль вновь начал подавать признаки слабости. Сегодня торги по рублю откроются чуть ниже 63 руб за доллар.

Вообще ситуация с рублем тревожная. В отсутствие внутренних драйверов, российская валюта будет поддаваться внешнему фону, на котором доллар продолжает укрепляться. Сейчас пара евро-доллар штурмует сильную поддержку 1,15 и очень вероятно, что она будет пробита. Локально против евро играет политический кризис в Италии, но это скорее больше повод для «медведей» по основной валютной паре. Пока ситуация в Италии никак не угрожает ни целостности Евросоюза, ни его экономике.

С утра поддержку рублю окажет аукцион по размещению ОФЗ, на который Минфин выставит относительно небольшой объем бумаг – 30 млрд руб. Учитывая также, что сейчас пара евро-доллар пытается нарисовать отскок от поддержки, в первой половине дня мы ждем небольшого, до 62,3-62,5 руб за доллар, укрепления российской валюты.