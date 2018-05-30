Рынок акций РФ и рубль снизятся на внешнем негативном фоне. Участники торгов будут следить за событиями в Европе, способными оказывать давление и на отечественный рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

Существенная утренняя коррекция азиатских бирж задает негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который может начать торги снижением, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2275-2320 пунктов, по индексу РТС — 1145-1165 пунктов, прогнозирует он.

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает умеренно негативного открытия индекса Мосбиржи с понижением до 0,5%, в диапазоне 2285-2290 пунктов. Ближайшими поддержками станут уровни 2280, 2270 пунктов, в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2300, 2310 пунктов, указывает он.

"После умеренно негативного старта торгов наиболее вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации в ожидании новых внешних сигналов. Ухудшившийся внешний фон все же не столь негативен для того, чтобы российские акции подверглись агрессивным распродажам в первые часы торгов", — говорит аналитик.

"Глобальные инвесторы предпочитают безопасные активы — валюты США и Японии и американские госбумаги, продавая евро и избавляясь от госбумаг еврозоны на фоне усугубляющегося политического кризиса в Италии и голосования о вотуме недоверия премьер-министру в Испании. Бегство из рисковых активов затрагивает и валюты стран с формирующимся рынком. Впрочем, пауза в коррекции нефтяных цен может поддержать сегодня рубль в начале торгов, которые начнутся нейтрально, вблизи уровней вчерашнего закрытия", — комментирует Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,2-63,4 рубля, для европейской валюты — 71,7-73,1 рубля, прогнозирует эксперт.

Константин Кочергин из банка "Восточный" считает, что возможна небольшая корректировка пары рубль-доллар в район 62,3-62,8 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США во вторник снизились на 0,5-1,6% на фоне политической неопределенности в Италии. Основные биржевые площадки Европы завершили торги вторника выраженным снижением, а итальянский индекс FTSE MIB и испанский IBEX 35 упали примерно на 2,5% из-за политической неопределенности в этих странах.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,18-0,34%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пределах 0,41-1,56%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,56%, австралийский гонконгский Hang Seng Index — на 1,34%, S&P/ASX 200 опустился на 0,46%, японский Nikkei 225 — на 0,52%.

Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 75,42 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,09% к предыдущим торгам).

Курс евро колебался на уровне 1,1572 доллара против 1,1531 доллара — уровня предыдущего закрытия.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок во вторник по основным индексам снизился на внешнем негативном фоне.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,57% — до 2298 пунктов, индекс РТС — на 1,05%, до 1154,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 50 копеек — до 62,82 рубля, евро — на 1 копейку, до 72,42 рубля, следует из данных Московской биржи.