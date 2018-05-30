Распродажи на мировых фондовых площадках продолжаются из-за политического кризиса в Италии, который может закончится проведением досрочных выборов. По их итогам могут победить политические партии, выступающие за выход из Евросоюза.

На фоне прецедента выхода Великобритании из ЕС (Brexit) инвесторы сбрасывают евро, берут доллар и казначейские векселя, облигации США. Так, например, 10-летки упали в доходности на 15 б.п. до 2,75% во вторник, но уже в среду на азиатской торговой сессии отскочили до 2,83%. Вероятно, инвесторы зафиксировали спекулятивную прибыль.

Доллар укрепился к евро до 1,155 и вполне может продолжить рост благодаря позитивным ожиданиям по целому блоку американской макростатистики. Поэтому отток капитала из развивающихся рынков продолжится, что косвенно подтверждает снижение на 3% июньского фьючерса на индекс MSCI развивающиеся рынки с начала недели. В силу перечисленных факторов рубль продолжит ослабевать к доллару.